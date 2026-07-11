Spari da un’auto due stranieri colpiti da una pistola a piombini

Alle 2:15 di notte di venerdì, due stranieri in bicicletta sono stati raggiunti da colpi di pistola a piombini mentre percorrevano via Monte Solarolo, all’incrocio con via Val Lagarina. I due sono stati feriti dai proiettili di ferro, sparati da un’auto. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o motivi.

Fiumicino, 11 luglio 2026 – Erano circa le 2:15 di notte di venerdì 10 luglio. Loro stavano tornando tranquillamente a casa da lavoro in bicicletta, su via Monte Solarolo, all’incrocio con via Val Lagarina, quando all’improvviso gli spari: due cittadini stranieri sono stati colpiti da dei piombini di ferro. Visibili le ferite riportate dai due. Secondo le testimonianze dirette i colpi sono partiti da un’auto bianca. Quattro le persone a bordo, tutte incappucciati. Dopo i primi colpi, sono arrivati poi i secondi quando l’auto, che procedeva a folle velocità, ha sparato di nuovo. Secondo altre testimonianze non si tratterebbe di un episodio isolato: sempre nella stessa notte, altri due cittadini stranieri sarebbero stati bersaglio della stessa pistola su Lungomare della salute. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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