Un gatto crivellato da piombini da caccia a due passi da un parco giochi

Un gatto è stato trovato ferito da numerosi piombini in un’area vicino a un parco giochi. La segnalazione riguarda un episodio di maltrattamento contro un animale che si trovava in un luogo pubblico. La denuncia è stata presentata di nuovo, evidenziando la ripetizione di casi simili di maltrattamento di animali indifesi nella zona.

“Siamo qui nuovamente a denunciare l’ennesimo caso di maltrattamento, l’ennesimo a carico di animali indifesi”. Non usano mezzi termini le persone aderenti all’Enpa di Bassano del Grappa per rendere noto un fatto particolarmente grave e che ci ha messo poco a varcare i confini fino ad arrivare in.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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