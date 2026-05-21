Spari a Poggioreale | cinque colpi di pistola contro una Mercedes da 140mila euro in strada

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Poggioreale, nelle ultime ore, sono stati esplosi almeno cinque colpi di pistola contro una Mercedes lasciata parcheggiata in strada. L'auto, dal valore di circa 140 mila euro, è stata colpita mentre era ferma, senza che nessuno risultasse ferito. I colpi sono stati sparati da ignoti che si sono avvicinati a bordo di una moto. La polizia sta indagando sull'episodio, ma al momento non ci sono dettagli sulle motivazioni o sugli eventuali responsabili.

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Nessun ferito: l'auto era parcheggiata in strada. Almeno cinque i colpi esplosi da ignoti, giunti a bordo di una moto. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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