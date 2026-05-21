Spari a Poggioreale | cinque colpi di pistola contro una Mercedes da 140mila euro in strada
A Poggioreale, nelle ultime ore, sono stati esplosi almeno cinque colpi di pistola contro una Mercedes lasciata parcheggiata in strada. L'auto, dal valore di circa 140 mila euro, è stata colpita mentre era ferma, senza che nessuno risultasse ferito. I colpi sono stati sparati da ignoti che si sono avvicinati a bordo di una moto. La polizia sta indagando sull'episodio, ma al momento non ci sono dettagli sulle motivazioni o sugli eventuali responsabili.
Nessun ferito: l'auto era parcheggiata in strada. Almeno cinque i colpi esplosi da ignoti, giunti a bordo di una moto. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Cinque colpi di pistola per una rapina: il raid in stradaNella notte i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli per il ferimento di un 33enne già noto alle forze dell’ordine.
Spari in strada a Japigia, i residenti danno l'allarme: "Colpi esplosi da una scacciacani"Ancora momenti di tensione a Bari, dove nella tarda mattinata di oggi sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco nel quartiere Japigia.
Napoli, spari a Poggioreale: cinque colpi contro un’auto in sostaSi torna a sparare per le strade di Napoli, questa volta in pieno giorno e in una zona densamente frequentata. Un episodio che riaccende i riflettori sulla ... cronachedellacampania.it
Spari a Poggioreale: cinque colpi di pistola contro una Mercedes da 140mila euro in stradaNessun ferito: l'auto era parcheggiata in strada. Almeno cinque i colpi esplosi da ignoti, giunti a bordo di una moto ... fanpage.it