Spari a Poggioreale | cinque colpi di pistola contro una Mercedes da 140mila euro in strada

A Poggioreale, nelle ultime ore, sono stati esplosi almeno cinque colpi di pistola contro una Mercedes lasciata parcheggiata in strada. L'auto, dal valore di circa 140 mila euro, è stata colpita mentre era ferma, senza che nessuno risultasse ferito. I colpi sono stati sparati da ignoti che si sono avvicinati a bordo di una moto. La polizia sta indagando sull'episodio, ma al momento non ci sono dettagli sulle motivazioni o sugli eventuali responsabili.

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