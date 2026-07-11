Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Catania per aver sparato il 11 marzo scorso in un rione della città. La sparatoria è avvenuta dopo una disputa riguardante 40 euro, che l’uomo aveva preso per completare un incarico. Nessuna altra persona è rimasta ferita durante l’episodio. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto e stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Ci sarebbe stata l’appropriazione di 40 euro, per adempiere a un incarico, dietro il ferimento dell’11 marzo scorso di uomo nel popoloso rione di Librino di Catania che è stato medicato nell’ospedale San Marco per una "ferita lacero-contusa cuoio capelluto in sede parietale sinistra e due fori all’arto inferiore sinistro da arma da fuoco" e ha avuto una prognosi di 20 giorni. E’ quanto emerso dalle indagini della Squadra mobile della Questura che ha arrestato un 52enne per porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo e lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma da fuoco e dalla premeditazione. Nei suoi confronti la polizia ha eseguito un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Sparatoria per 40 euro a Catania: arrestato un 52enne

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Sparatoria in centro a Catania

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