Catania arrestato il nipote di Cappello | sparatoria nel San Cristoforo

A Catania, un giovane è stato arrestato in relazione a una sparatoria avvenuta davanti a una barberia nel quartiere San Cristoforo. La polizia ha rintracciato e fermato il sospetto dopo aver raccolto testimoni e analizzato le prove sul luogo. Durante le indagini, il ragazzo ha tentato di nascondere la propria identità, fornendo informazioni contrastanti rispetto alle dichiarazioni iniziali. La vittima dell’attacco non è stata ancora formalmente identificata.

? Cosa scoprirai Chi era il vero bersaglio della sparatoria davanti alla barberia?. Come ha fatto il giovane a nascondere la sua identità agli investigatori?. Perché il colpo è finito sulla gamba di un uomo in domicilio?. Quali legami uniscono l'arrestato alla storica famiglia Cappello?.? In Breve Vittima ferita alla tibia con guarigione stimata in 30 giorni.. Litteri è fuggito per 3 giorni prima di consegnarsi alla Squadra Mobile.. L'aggressione è avvenuta il 10 febbraio davanti a una barberia di San Cristoforo.. Indagini della Questura su legami con l'organizzazione di Salvatore Cappello.. Rosario Litteri, ventidue anni e nipote dell’omonimo Salvatore Cappello, è stato condotto in carcere dopo l’arresto per la sparatoria avvenuta il 10 febbraio nel quartiere San Cristoforo di Catania.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, arrestato il nipote di Cappello: sparatoria nel San Cristoforo Notizie correlate Spari davanti a una barberia a San Cristoforo: arrestato il nipote di Turi CappelloABBONATI A DAYITALIANEWS Eseguita misura cautelare La polizia, su delega della Procura distrettuale della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di... Sparatoria davanti al salone di un barbiere a Catania, arrestato il nipote del boss CappelloRosario Litteri, 22 anni, nipote dello storico boss Salvatore Cappello, capo dell’omonima famiglia mafiosa di Catania, è stato arrestato dalla... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sparatoria davanti una barberia di San Cristoforo: arrestato il nipote del boss Cappello; Catania, sparatoria a San Cristoforo: arrestato 22enne nipote di Salvatore Cappello; Catania, sparatoria a San Cristoforo: arrestato nipote del boss; Sparatoria davanti a barbiere a Catania, arrestato nipote boss Cappello. Catania, sparatoria a San Cristoforo: arrestato 22enne nipote di Salvatore CappelloSvolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 10 febbraio davanti a una barberia nel quartiere San Cristoforo di Catania. Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato Rosario Litteri, ... rainews.it Catania: arrestato dalla Squadra Mobile il presunto autore della sparatoria a San CristoforoSvolta nelle indagini sulla sparatoria di San Cristoforo: la Squadra Mobile di Catania ha tratto in arresto un 22enne, presunto autore del ferimento avvenuto lo scorso febbraio davanti a una barberia. cataniaoggi.it Trovato l'autore della sparatoria del 10 febbraio scorso nel quartiere di San Cristoforo a Catania, gravemente indiziato di porto e detenzione illegale di arma in luogo pubblico e lesioni personali aggravate. https://www.freepressonline.it/2026/05/07/san-cristofo - facebook.com facebook Cosmè Tura 1433 1495 San Cristoforo due immagini vedere singolarmente x.com