spagna belgio e il trionfo di sinner su djokovic fanno il botto di audience

Nella serata di venerdì, Rai1 ha trasmesso la partita dei Mondiali 2026 tra Spagna e Belgio, conclusa con una vittoria della squadra spagnola per 2-1. La trasmissione ha registrato una media di circa 5,9 milioni di spettatori, con una quota di audience del 37%. Parallelamente, i match di tennis hanno visto un notevole afflusso di pubblico, con il successo di un tennista italiano su un avversario di alta classifica.

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la vittoria della Spagna sul Belgio per 2 a 1 conquistare una media di 5.891.000 spettatori pari al 37.9% di share. Su Canale5 L'Erede sigla invece 1.645.000 spettatori con il 13.8%. Su Rai2 Noi ottiene 396.000 spettatori pari al 2.7% eu Italia1 Prey – La grande caccia 534.000 con il 3.5%. Su Rai3 I migliori anni della nostra vita segna 448.000 spettatori (2.9%) e su Rete4 Quarto Grado 886.000.2%). Su La7 Saturno contro si ferma a 316.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca diverte 280.000 spettatori (1.9%) e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 374. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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