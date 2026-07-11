Due uomini tunisini sono stati arrestati dopo aver tentato di svaligiare un’ottica a Bergamo. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’intera scena, mostrando i ladri arrivare coprendosi il volto e cercare di sfondare la porta del negozio. I vestiti indossati dai due sono stati decisivi per identificarli. La polizia è intervenuta subito dopo il tentativo di furto e ha fermato i sospetti.

Della spaccata all’Ottica Savoldi le telecamere hanno ripreso tutto. Hanno immortalato i due ladri che arrivano nascondendosi il volto e che tentano di sfondare la porta del negozio. Li hanno ripresi accanirsi per 14 minuti sul vetro con un piede di porco fino a sfondarlo a calci, abbassarsi e strisciare per passare nel varco che si erano creati e arraffare montature per un valore di circa cinquemila euro. C’era una cosa, però, che fino ad adesso mancava: l’identità dei banditi, che giovedì sono stati arrestati dalla Squadra mobile. Si tratta di Omar Ayari, 29 anni, e Moussa Abdi, 19. Entrambi di origine tunisina, si trovano in carcere su ordine del gip Laura Garufi. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Spaccata all'Ottica Savoldi di Bergamo, arrestati due tunisini: decisivi i vestiti ripresi dalle telecamere

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