Nella notte tra mercoledì e giovedì a Bergamo si è registrata un’altra spaccata in centro città. L’obiettivo dei malviventi è stato il negozio di ottica situato in via Paleocapa, a poca distanza dal cuore della zona pedonale. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le immagini dei ladri mentre compivano il colpo. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di furti simili avvenuti recentemente nella stessa area.

Bergamo, 21 maggio 2026 – Non c’è pace per i negozi di Bergamo: altra spaccata nella notte tra mercoledì e giovedì 21 maggio e stavolta nel mirino dei malviventi è finita l’O ttica Savoldi di via Paleocapa, a pochi passi dal centro cittadino. https:www.ilgiorno.itbergamocronacafurto-profumeria-he6mtbdj Attorno alle due di notte due uomini incappucciati hanno prima tentato di scassinare la porta ma, non riuscendoci, hanno p reso un piede di porco e spaccato la vetrata della porta d'ingresso. Una volta entrati nel negozio hanno rubato numerose paia di occhiali e poi sono scappati. https:www.ilgiorno.itbergamocronacarisse-furti-spaccate-allarme-i6kr3e5a L'allarme è scattato, il servizio di vigilanza ha avvisato la titolare, ma all’arrivo delle forze dell’ordine dei ladri non c’era più traccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, un’altra spaccata in centro: nel mirino l’Ottica Savoldi. Ladri immortalati dalle telecamere

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