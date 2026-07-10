Due uomini senza fissa dimora tunisini sono stati arrestati in relazione alla rottura della vetrina dell'Ottica Savoldi, avvenuta il 21 maggio in via Paleocapa. La polizia ha tratto in arresto i presunti autori ieri, dopo aver raccolto elementi che li collegano all'episodio. Le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sull'eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

Sono stati presi i presunti autori della spaccata all'Ottica Savoldi di via Paleocapa del 21 maggio. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Bergamo, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, ha dato esecuzione all’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini tunisini di 29 e 19 anni, entrambi senza fissa dimora, gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso. I due sono ritenuti responsabili della spaccata consumata lo scorso 21 maggio ai danni dell'ottico di via Paleocapa. ... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Spaccata all'Ottica Savoldi, arrestati due senzatetto tunisini

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