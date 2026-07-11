Sotto inchiesta reporter del Nyt che hanno scritto dei problemi di sicurezza del nuovo Air Force One
Quattro giornalisti del Nyt sono sotto inchiesta dopo aver scritto che il nuovo Air Force One manca delle contro-misure difensive dei modelli precedenti. La notizia è stata pubblicata mercoledì e riguarda i problemi di sicurezza dell’aereo presidenziale. L’amministrazione sta cercando di far emergere la fonte dello scoop.
I quattro giornalisti avevano rivelato mercoledì che il nuovo aereo presidenziale non ha le contro-misure difensive dei precedenti modelli. L’amministrazione Trump vuole costringerli a rivelare la fonte dello scoop. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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