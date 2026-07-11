Sotto inchiesta reporter del Nyt che hanno scritto dei problemi di sicurezza del nuovo Air Force One

Da repubblica.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro giornalisti del Nyt sono sotto inchiesta dopo aver scritto che il nuovo Air Force One manca delle contro-misure difensive dei modelli precedenti. La notizia è stata pubblicata mercoledì e riguarda i problemi di sicurezza dell’aereo presidenziale. L’amministrazione sta cercando di far emergere la fonte dello scoop.

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I quattro giornalisti avevano rivelato mercoledì che il nuovo aereo presidenziale non ha le contro-misure difensive dei precedenti modelli. L’amministrazione Trump vuole costringerli a rivelare la fonte dello scoop. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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