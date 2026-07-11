Un mandato di comparizione è stato emesso nei confronti di alcuni giornalisti in seguito alle notizie riguardanti problemi di sicurezza con il nuovo Air Force One di Donald Trump. Dopo il primo volo, il velivolo è stato temporaneamente sospeso e si è tornati a utilizzare il modello precedente. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica, alimentando il dibattito su eventuali criticità legate alla sicurezza del nuovo aereo.

Il nuovo Air Force One di Donald Trump, la fortezza volante che dovrebbe portare in giro nei cieli di mezzo mondo il presidente Usa, ma che dopo il primo volo è stato messo momentaneamente a terra per riprendere a usare il vecchio velivolo, torna a far discutere negli Usa. L’amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione nei confronti di diversi giornalisti del New York Times (Nyt) a seguito delle notizie pubblicate questa settimana dal quotidiano su preoccupazioni relative alla sicurezza del nuovo apparecchio. Lo ha riferito lo stesso giornale, secondo cui i mandati di comparizione mirano a costringere i reporter a testimoniare mercoledì davanti a un gran giurì federale a Manhattan. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Air Force One, mandato di comparizione per giornalisti dopo notizie su problemi sicurezza del nuovo aereo di Trump

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