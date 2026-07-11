L’amministrazione comunale di Casalecchio ha annunciato che il parcheggio della Casa della Comunità diventerà a pagamento, con le prime due ore gratuite. Le strisce blu sono già state tracciate e ora si attende l’installazione delle colonnine per il pagamento. La modifica riguarda solo la sosta nel parcheggio, mentre non ci sono ancora dettagli sui costi o sulla data di avvio del nuovo sistema.

L’amministrazione comunale di Casalecchio ha avviato il passaggio alla sosta a pagamento nel parcheggio della Casa della Comunità. Le linee blu sono già state realizzate, in attesa che vengano installate le colonnine per la riscossione del ticket. Così Ascom: "Oltre alle legittime riflessioni delle scorse settimane sull’accessibilità alla struttura sanitaria per operatori e cittadini, è doveroso considerare come quest’area di sosta, data l’ampiezza e la prossimità con le vie e le piazze del centro cittadino, influenzi direttamente l’attrattività e l’andamento delle numerose attività economiche della zona. Come si evince dai cartelli stradali già installati, la sosta a pagamento sarà attiva nei giorni feriali dalle ore 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sosta a pagamento ok, ma prime due ore gratis"

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