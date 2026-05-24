Cagnacci sosta a pagamento da giugno | Ma ci sarà il bus dall’area Campana

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal prossimo giugno, il parcheggio di via Cagnacci diventerà a pagamento. La decisione è definitiva e non ci saranno cambiamenti. Tuttavia, è previsto un servizio di bus che collegherà l’area Campana con il parcheggio. La misura ha suscitato diverse critiche da parte di associazioni di categoria e partiti dell’opposizione, ma l’amministrazione ha confermato l’intenzione di procedere con la tariffazione.

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Nessun dietrofront. Il parcheggio di via Cagnacci sarà a pagamento. Nonostante le (tante) critiche di associazioni di categoria e partiti dell’opposizione. Nonostante l’atto vandalico (il mese scorso), con i nuovi stalli blu ridipinti di bianco: un gesto di protesta contro l’amministrazione, che ha deciso di mettere a pagamento l’area di sosta. Mancava solo la data di inizio della rivoluzione indigesta: è arrivata anche quella. "Dal mese prossimo il parcheggio di via Cagnacci diventerà a pagamento", annuncia con un video il sindaco Filippo Sacchetti. "Lo so, un po’ di tensione c’è. Non è facile decidere di far passare il parcheggio da gratuito a pagamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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