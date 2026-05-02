Castrocaro area di sosta camper messa a pagamento? Il sindaco | Sì ma riqualificati i servizi

Giovedì scorso si è tenuto il Consiglio Comunale a Castrocaro Terme e Terra del Sole, durante il quale è stata discussa la questione dell'area di sosta camper. Il sindaco ha confermato che l’area sarà a pagamento, precisando che sono stati effettuati interventi per migliorare i servizi offerti. La discussione ha riguardato anche l’approvazione del rendiconto di gestione, con il primo cittadino che ha sottolineato la stabilità dei conti comunali.

Si è svolto giovedì scorso il Consiglio Comunale a Castrocaro Terme e Terra del Sole per l'approvazione rendiconto di gestione, presentato dal sindaco Francesco Billi: "I conti del Municipio sono in ordine e la conduzione del bilancio si mantiene virtuosa grazie all'operato puntuale e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Castrocaro, Insieme per crescere contro l'area camper a pagamento: "Visione miope del turismo" "Area camper a pagamento? Visione miope"La decisione dell’Amministrazione Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole di rendere a pagamento l’area camper finisce nel mirino del gruppo... Altri aggiornamenti Si parla di: Area camper a pagamento? Visione miope; Area camper a pagamento? Visione miope. Area camper a pagamento? Visione miopeInsieme per Crescere critica la scelta dell’amministrazione di Castrocaro: Non sono turisti di serie B, il servizio va migliorato ... ilrestodelcarlino.it