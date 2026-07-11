Sorpresa Napoli bloccato il giocatore! C’è solo un nodo da sciogliere

Il Napoli ha bloccato il trasferimento di Dodò, terzino destro della Fiorentina, con un accordo ormai vicino alla conclusione. La trattativa riguarda anche una possibile modifica nel ruolo di Di Lorenzo, che potrebbe diventare centrale difensivo. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport. Al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali clausole o tempistiche precise.

Dodò della Fiorentina nel mirino del Napoli per trasformare Di Lorenzo in centrale: come riporta la Gazzetta dello Sport, gli azzurri sono vicinissimi alla chiusura dell’accordo per il terzino destro. Dodò: l’ultimo tassello per la difesa azzurra. La priorità del Napoli dalla partenza della sessione estiva non ammette distrazioni. Convertire il capitano Di Lorenzo in difensore centrale richiede un sostituto di qualità sulla destra. La Fiorentina possiede il profilo giusto: Dodò rappresenta il candidato principale per completare la rivoluzione tattica della difesa partenopea. Le trattative hanno raggiunto una fase avanzata, con i contatti che procedono spediti verso la fumata bianca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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