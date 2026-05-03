In vista della partita allo stadio, l'allenatore della Juventus sta valutando le ultime scelte di formazione. Tra i dubbi principali c’è ancora un elemento da decidere prima del fischio d’inizio. La sfida si avvicina e le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre.

Senesi alla Juve, aumenta la concorrenza per il centrale argentino: possibile duello con questa big inglese. I dettagli Bernardo Silva Juve, il Galatasaray in pole position? I turchi preparano una offerta faraonica. I dettagli Juventus Next Gen, Brambilla in vista della Vis Pesaro: «I play-off vanno affrontati partita per partita. La squadra sta bene» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Juventus Under 17, ancora un pareggio: con il Budapest Honved termina 1-1, a segno Basile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Verona: per Spalletti resta un unico nodo da sciogliere

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