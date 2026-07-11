Il trasferimento di Alexander Sørloth alla Juventus dipende da un’operazione collegata a Nico Gonzalez e all’Atletico Madrid. La trattativa per l’attaccante norvegese non può essere definita senza considerare anche questa seconda operazione, che coinvolge un altro club e un altro giocatore. La conclusione dell’affare Sørloth dipende dall’esito di questa trattativa parallela, rendendo il trasferimento complesso e condizionato da vari fattori.

C’è un nome che condiziona tutto, e non è quello dell’attaccante che si vorrebbe portare a Torino. Il possibile arrivo di Alexander Sørloth alla Juventus dipende infatti da un’altra operazione, parallela ma strettamente collegata: quella che riguarda Nico Gonzalez e l’ Atletico Madrid. Un asse Torino-Madrid che, per ora, resta più un’ipotesi di lavoro che una trattativa concreta. Un’operazione subordinata a una condizione precisa. Il centravanti norvegese, secondo la ricostruzione, potrebbe entrare realmente nei piani bianconeri solo nel momento in cui l’Atletico Madrid decidesse di prendere in considerazione l’argentino alle condizioni economiche fissate dalla Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Stilejuventus.com - Sorloth alla Juventus, l’affare passa da Nico Gonzalez: ecco perché l’operazione è tutt’altro che semplice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Brahim Diaz alla Juventus è un affare tutt’altro che tramontato: Spalletti aspetta segnali da MourinhoIl ritorno di Nico Paz al Real Madrid potrebbe favorire il trasferimento di Brahim Diaz alla Juventus.

Nico Gonzalez può sbloccare l’affare Sorloth! Trattativa doppia tra Juventus e Atletico, tutte le novitàL’Atletico Madrid ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto a 32 milioni per Nico Gonzalez, ma continua a mostrare interesse nel trattenere...

Temi più discussi: Juve e Atletico Madrid tornano a parlare di Sorloth. E c'è l'idea Ruggeri se parte Cambiaso; Spalletti chiede due attaccanti alla Juve: Pellegrino bloccato, Kolo Muani costa ancora troppo; Calciomercato Juve | Il Psg cambia idea: ascolterà tutte le offerte per Kolo Muanì; La Juve fa i conti: Pellegrino tra Kolo Muani e Sorloth.

Pagina 2 | Nico Gonzalez, indizio mercato sul futuro Juve: l’ultima mossa dell’AtleticoL'argentino piace ai Colchoneroso che però valutano anche alternative: la situazione e il futuro dell'argentino, impegnato ai Mondiali ... tuttosport.com

Sorloth-Juve, c'è l'accordo: trattativa continua con l'Atletico Madrid anche su Nico GonzalezL'attaccante norvegese ha detto sì ai bianconeri: ora la palla passa ai colchoneros. E sul tavolo c'è anche l'argentino ... tuttosport.com