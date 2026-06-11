Brahim Diaz alla Juventus è un affare tutt’altro che tramontato | Spalletti aspetta segnali da Mourinho

Da juventusnews24.com 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ritorno di Nico Paz al Real Madrid potrebbe favorire il trasferimento di Brahim Diaz alla Juventus. Spalletti valuta Diaz come rinforzo ideale e attende segnali da Mourinho. La trattativa tra i club è in corso, ma ancora nessuna ufficialità è stata comunicata. Diaz, attualmente in prestito, potrebbe lasciare il Milan per approdare in Serie A. La Juventus monitora la situazione con attenzione, mentre il Real Madrid valuta le opzioni di mercato.

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di Luca Fioretti Il possibile ritorno di Nico Paz al Real Madrid potrebbe spingere Brahim Diaz verso Torino: Spalletti lo considera il rinforzo ideale. La Juventus non smette di sognare il colpo a effetto per la trequarti e mantiene i fari puntati su Madrid. Secondo quanto riportato dalla  Gazzetta dello Sport, il grande obiettivo della dirigenza bianconera porta il nome di  Brahim Díaz, considerato da Luciano Spalletti il jolly offensivo perfetto per alzare il tasso tecnico e l’imprevedibilità della sua squadra. La trattativa si preannuncia complessa, complice la forte volontà del giocatore di restare in Spagna, ma alla Continassa nessuno ha intenzione di alzare bandiera bianca: si attendono infatti segnali cruciali dalla capitale spagnola, dove gli equilibri interni stanno per essere ridisegnati dall’arrivo in panchina di  José Mourinho. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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