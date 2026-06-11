Il ritorno di Nico Paz al Real Madrid potrebbe favorire il trasferimento di Brahim Diaz alla Juventus. Spalletti valuta Diaz come rinforzo ideale e attende segnali da Mourinho. La trattativa tra i club è in corso, ma ancora nessuna ufficialità è stata comunicata. Diaz, attualmente in prestito, potrebbe lasciare il Milan per approdare in Serie A. La Juventus monitora la situazione con attenzione, mentre il Real Madrid valuta le opzioni di mercato.

di Luca Fioretti Il possibile ritorno di Nico Paz al Real Madrid potrebbe spingere Brahim Diaz verso Torino: Spalletti lo considera il rinforzo ideale. La Juventus non smette di sognare il colpo a effetto per la trequarti e mantiene i fari puntati su Madrid. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il grande obiettivo della dirigenza bianconera porta il nome di Brahim Díaz, considerato da Luciano Spalletti il jolly offensivo perfetto per alzare il tasso tecnico e l’imprevedibilità della sua squadra. La trattativa si preannuncia complessa, complice la forte volontà del giocatore di restare in Spagna, ma alla Continassa nessuno ha intenzione di alzare bandiera bianca: si attendono infatti segnali cruciali dalla capitale spagnola, dove gli equilibri interni stanno per essere ridisegnati dall’arrivo in panchina di José Mourinho. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Brahim Diaz alla Juventus è un affare tutt’altro che tramontato: Spalletti aspetta segnali da Mourinho

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Brahim diaz pensa di essere messi ma e troppo forte

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Brahim Diaz aspetta Mourinho: la Juventus c’è, ma il Real Madrid deve parlare prima

La Juventus fa il pieno di consensi su Brahim Diaz: lo vuole Spalletti, ma l’affare si scontra con il muro del Real MadridLa Juventus ha mostrato interesse per Brahim Diaz, considerato un obiettivo per rafforzare l’attacco.

Temi più discussi: Juve, via all'operazione fantasia: attacco tutto nuovo con Brahim Diaz e Sorloth; La Juve insiste per Brahim Diaz. Le ultime per la porta; Juve, resta aperta l’ipotesi Brahim Diaz; Brahim Diaz, la Juve aspetta: il Real conferma Florentino Perez e ora tocca a Mourinho.

Com’è questa storia di Brahim Díaz alla Juve? Il trequartista del Real è nel mirino della Juve, ma qual è la situazione? @ChiaraLaGreca #Tuttosport #Juventus #Diaz x.com

Edicola 11 giugno - La Juventus non molla Brahim Diaz: un suo arrivo dipenderà da Mourinho. L'Inter tratterrà Bisseck. Modric-Milan, non è finitaCALCIOMERCATO - Spalletti chiama, Sorloth risponde: il bomber ha detto sì alla Juventus, che può giocarsi la carta Nico Gonzalez per creare una strada privilegi ... eurosport.it

[TRT Spor] Il Fenerbahçe terrà colloqui con Brahim Díaz. reddit

Brahim Diaz più vicino alla Juventus: gli aggiornamentiLa Juventus segue Brahim Diaz e spera nei nuovi equilibri del Real Madrid: meno spazio in Spagna potrebbe aprire la strada a un trasferimento in bianconero. tuttojuve.com