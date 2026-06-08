L’Atletico Madrid ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto a 32 milioni per Nico Gonzalez, ma continua a mostrare interesse nel trattenere il giocatore. La Juventus e l’Atletico stanno negoziando su un possibile trasferimento, con il club spagnolo che potrebbe sbloccare l’affare grazie a una trattativa tra le due squadre. La trattativa doppia coinvolge anche un altro giocatore, Sorloth.

di Luca Fioretti L’atletico Madrid rinuncia al riscatto prefissato a 32 milioni ma punta comunque a trattenere Nico Gonzalez. E per Sorloth.. Nuovo scossone sull’asse di mercato tra Torino e Madrid, con le strategie della Juventus che rischiano di subire una rimodulazione forzata. Al centro dei dialoghi con l’Atletico Madrid è finito Nico González, che sarebbe potuto essere riscattato dai Colchoneros per una cifra vicina ai 32 milioni di euro. Tuttavia, la società spagnola ha formalmente comunicato alla dirigenza bianconera la propria decisione di non esercitare il riscatto alle condizioni pattuite undici mesi fa. Una mossa strategica che non coincide affatto con una bocciatura: l’Atletico ha fatto sapere che vuole comunque tenere il giocatore, puntando chiaramente a ridiscutere i termini dell’accordo per abbassare la valutazione concordata in precedenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez può sbloccare l’affare Sorloth! Trattativa doppia tra Juventus e Atletico, tutte le novità

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