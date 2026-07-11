Sora la compagna lo colpisce e perde un occhio | a soccorrerlo un amico che lo trova a vagare in strada

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una lite familiare, un uomo è stato colpito in volto dalla compagna, provocandogli la perdita di un occhio. Un amico, che lo ha trovato mentre vagava in strada, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i paramedici, che hanno portato l’uomo in ospedale. La lite si è svolta in una residenza privata e non ci sono ancora dettagli sulle cause del diverbio.

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Una lite in famiglia è finita con un grave ferimento. Un uomo, intervenuto in una discussione tra la compagna e una familiare, ha ricevuto un pugno in volto e ha perso un occhio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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