Sora la compagna lo colpisce e perde un occhio | a soccorrerlo un amico che lo trova a vagare in strada

Durante una lite familiare, un uomo è stato colpito in volto dalla compagna, provocandogli la perdita di un occhio. Un amico, che lo ha trovato mentre vagava in strada, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i paramedici, che hanno portato l’uomo in ospedale. La lite si è svolta in una residenza privata e non ci sono ancora dettagli sulle cause del diverbio.

Una lite in famiglia è finita con un grave ferimento. Un uomo, intervenuto in una discussione tra la compagna e una familiare, ha ricevuto un pugno in volto e ha perso un occhio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Ordinary Office Worker Who Was Secretly the Strongest Being Alive

Notizie e thread social correlati

Va a trovare un suo amico ma in casa trova un pitbull che lo azzanna: paura per un 37enneUn uomo di 37 anni di origine bengalese è stato aggredito da un pitbull mentre si trovava in visita presso un amico in un appartamento vicino al...

Paolo muore dopo la puntura di un insetto: l’amico lo trova per terra in giardinoUn uomo di 52 anni è deceduto dopo essere stato punto da un insetto nel giardino di un amico nella frazione di Selva Malvezzi.

Temi più discussi: Oltre lo Schermo Sora; Ora è certo: il Sora Calcio 1907 non parteciperà alla Serie D; Sora – Truffa in autostrada, la Polizia di Stato lo denuncia; Sora, operazione Requiem: 12 arresti per il business della droga e del denaro riciclato nelle pompe funebri.

E poi dicono che Simoncino Avico non vuole bene al Pd! Eccolo, in quel di Castelforte, in posa con lo stratega delle trame dem Goffredo Bettini e con il consigliere regionale Pd, che un tempo si faceva fotografare con Cosimino e la Sora Pina, Salvatore La Pe x.com

Sora, cerca di mettere fine a una lite in famiglia: la compagna lo colpisce e gli fa perdere un occhioUna lite in famiglia è finita con un grave ferimento. Un uomo, intervenuto in una discussione tra la compagna e una familiare, ha ricevuto un pugno in ... fanpage.it

Sora (Fr). Polizia denuncia donna per lesioni gravissime al compagno, procurandogli la perdita dell’occhiodopo l’aggressione subita è rimasto da solo, ferito, in strada per diverse ore, fino a quando un amico sopraggiungeva e lo accompagnava al pronto soccorso di Cassino ... ilmetropolitano.it