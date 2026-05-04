Va a trovare un suo amico ma in casa trova un pitbull che lo azzanna | paura per un 37enne

Un uomo di 37 anni di origine bengalese è stato aggredito da un pitbull mentre si trovava in visita presso un amico in un appartamento vicino al Duomo. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata, quando il cane ha azzannato il visitatore. I soccorsi sono intervenuti per prestare assistenza all’uomo, che ha riportato ferite a seguito dell’attacco. La presenza del cane nell’abitazione è al centro delle indagini.

ANCONA - Va a trovare un amico ma viene azzannato dal cane. È successo in tarda mattinata in un appartamento nella zona del Duomo, dove un uomo di origine bengalese, di 37 anni, è stato aggredito da un pitbull presente nell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Gialla di.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate C’è un pitbull che azzanna gli altri cani. Quarta aggressione in un mese. E i residenti hanno pauraCarmignano, 15 febbraio 2026 – Di ritorno dalla passeggiata serale, col padrone, in via Garibaldi un cane husky è stato travolto dalla furia... Leggi anche: Va a trovare le figlie, 85enne torna e trova la casa occupata da una cingalese Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Va a trovare un amico e precipita dal balcone al settimo piano: morto sul colpo a pochi passi dal mercato dell'Arcella, in zona rossa; Adotta un amico: Gordon meticcio pastore di due anni cerca casa; Pani ogni pomeriggio la va a trovare e si accoccola con lei. In ospedale è presenza indispensabile, storia di Elisa, dell'amato cagnolino e di una rara malattia genetica; Libro Amico. Come si va in guerra. «Mi sono chiesta: non è che trovare la pax alla Fenice potrebbe rappresentare una captatio benevolentiae agli elettori veneziani» - facebook.com facebook Non succede ma se succede meglio farsi trovare pronti @Inter x.com