Un uomo di 52 anni è deceduto dopo essere stato punto da un insetto nel giardino di un amico nella frazione di Selva Malvezzi. È stato trovato a terra da un conoscente, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. L’uomo ha combattuto per circa 24 ore tra la vita e la morte prima di perdere la vita. Le autorità stanno verificando le cause del decesso e le circostanze dell’accaduto.

Ha lottato per circa 24 ore tra la vita e la morte, ma alla fine non ce l’ha fatta. Paolo Fravezzi, 52 anni, è deceduto dopo essere stato punto da un insetto mentre si trovava nel giardino dell’abitazione di un amico, nella frazione di Selva Malvezzi. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì. Poco prima di mezzogiorno, l’uomo avrebbe riferito di essere stato punto da un insetto, la cui specie non è stata ancora identificata. Il crollo pochi minuti dopo la puntura. Secondo la ricostruzione dei fatti, pochi minuti dopo aver segnalato l’accaduto all’amico con cui si trovava, Fravezzi si è improvvisamente accasciato al suolo, perdendo conoscenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paolo muore dopo la puntura di un insetto: l’amico lo trova per terra in giardino

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