Sony ha annunciato che a partire da gennaio 2028 smetterà di produrre giochi su disco, concentrandosi esclusivamente sulle piattaforme digitali. L’Unione Europea ha risposto chiarendo che questa decisione non può essere ostacolata, poiché il passaggio al digitale rappresenta un cambiamento irreversibile nel settore dei videogiochi. La transizione riguarda tutti i produttori e si inserisce nel processo di digitalizzazione delle distribuzioni di contenuti.

La rivoluzione digitale dei videogiochi si avvicina a una svolta irreversibile. Sony ha annunciato che dal gennaio 2028 tutti i suoi titoli PlayStation non saranno più distribuiti su dischi fisici, una decisione che segue l’annuncio bomba di Rockstar Games: il tanto atteso Grand Theft Auto VI, in uscita a novembre, sarà disponibile esclusivamente in formato digitale. Per milioni di giocatori in tutto il mondo, questa non è semplice innovazione tecnologica. È la fine di un’era e l’inizio di un dibattito infuocato sulla vera natura della proprietà nell’epoca dello streaming e del download. Michael McGrath, Commissario europeo irlandese per la tutela dei consumatori, ha gettato acqua fredda sulle speranze di chi sperava in un intervento istituzionale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Sony dice addio ai giochi su disco, ma l’UE chiarisce: non può fermare la rivoluzione del digitale

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Sony dice addio al disco, dal 2028 i titoli Playstation saranno solo in digitale

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