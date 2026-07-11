Sondaggi uso politico dei dati | emerge un gioco sporco

Luigi Crespi ha dichiarato che i sondaggi politici sono utilizzati in modo scorretto a fini politici. Lo aveva già affermato in un’intervista televisiva e ora ha ribadito questa posizione in un articolo pubblicato su un quotidiano. Crespi sostiene che i risultati dei sondaggi diffusi dai media non riflettano la realtà e che ci siano manipolazioni o interpretazioni distorte dei dati. Nessuna prova concreta è stata presentata a supporto di queste affermazioni.

Lo aveva anticipato a L'aria che tira, su La7, ospite di David Parenzo, e ora lo ha ribadito su Il Tempo, con un articolo a tutta pagina. Luigi Crespi continua a sostenere che il racconto fatto dai media sui sondaggi politici non rispecchi la realtà. In particolare, ciò che non torna agli occhi dell'autorevole sondaggista, è la narrazione secondo cui la costante crescita di Roberto Vannacci manderebbe in crisi il centrodestra, spianando la strada al campo largo. Per Crespi, "il quadro è ben più articolato" e la partita in Italia è ancora apertissima. Guardando ai numeri, circa metà delle rilevazioni vede in vantaggio, o in una situazione di pareggio, il centrodestra; l'altra metà vede avanti il campo largo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI: DATI SHOC, MAGGIORANZA SPACCATA!

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