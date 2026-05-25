Gli Stati Uniti hanno concesso altri sette giorni di tempo per i negoziati con l’Iran. La decisione arriva in un momento di rallentamento nei colloqui di pace in Medio Oriente, con l’Iran che continua a ostacolare il progresso. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni e di tentativi di dialogo tra le parti coinvolte. La durata dell’estensione non indica una soluzione immediata, ma rappresenta un’ulteriore proroga nelle trattative in corso.

Altra brusca frenata nei negoziati per la pace in Medio Oriente. E a frenare, ancora una volta, è l’Iran. L'accordo quadro tra gli Stati Uniti e Teheran “è fatto a oggi al 95%”, riporta Fox citando un funzionario americano, secondo il quale “l'istinto di Donald Trump è quello di concedere all'Iran “5, 6 o 7 giorni” per portare a termine l'intesa. Un’intesa che secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio potrebbe invece già definirsi oggi. Tuttavia, nonostante la diplomazia indiretta in corso tramite mediatori pakistani, l'Iran continua a nutrire una profonda diffidenza nei confronti degli Stati Uniti. E' quanto afferma una fonte citata dall'agenzia di stampa Tasnim, legata alle Guardie Rivoluzionarie, ripresa da Iran International. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, "Trump concede altri 7 giorni". Il gioco sporco dei Pasdaran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Trump annuncia stop di 5 giorni agli attacchi

Notizie e thread social correlati

Iran-Usa, Trump concede altri 10 giorni: “Fino al 6 aprile non attacco centrali”Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver congelato temporaneamente i piani di attacco contro le centrali energetiche iraniane fino al 6...

Iran, Trump concede “altri 2-3 giorni” a Teheran. Israele intercetta tutte le barche della FlotillaIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato di essere disposto a concedere ulteriori due o tre giorni, forse fino all’inizio della prossima...

Temi più discussi: Trump concede altro tempo all’Iran per definire un accordo mentre il ministro dell’Interno del Pakistan è a Teheran per la mediazione. Il ministro degli Esteri Abbas Araqchi ribadisce le linee rosse su Hormuz e nucleare mentre cresce l’insofferenza in Ira; Iran, Trump concede altri 2-3 giorni a Teheran. Israele intercetta tutte le barche della Flotilla; Trump concede all’Iran altri 2-3 giorni di tempo e condanna le organizzazioni che sostengono Hamas; Guerra in Iran, la diretta | Ultimatum di Trump: Teheran ha altri 2-3 giorni di tempo. Nato valuta missione a Hormuz.

Iran, Trump prima frena e poi concede fino a 7 giorni per chiudere l'accordo. Il petrolio in calo |I punti nodali per Washington e quelli per Teheran x.com

Iran, l'annuncio di Trump: Accordo a un passo. Ma Teheran: lo Stretto resta sotto il nostro controlloLa riapertura graduale dello Stretto di Hormuz e l’allentamento dell’assedio americano ai porti iraniani. Un progressivo sblocco dei beni di Teheran congelati all’estero e ... ilmessaggero.it

Iran: Le osservazioni di Trump sullo Stretto di Hormuz ‘incongruenti con la realtà’ reddit

Iran, Trump concede altri 2-3 giorni a Teheran. Israele intercetta tutte le barche della FlotillaAltri due-tre giorni in più, forse fino all'inizio della prossima settimana. È quanto è disposto a concedere Donald Trump all'Iran per giungere a un accordo ... lapresse.it