Salerno blitz del Commissario | stop all’uso politico dei locali pubblici
Il Commissario di Salerno ha inviato un richiamo formale ai gestori dei locali comunali, vietando l’utilizzo di questi spazi per scopi politici o a fini di propaganda elettorale. L’operazione si inserisce in un intervento volto a impedire che gli immobili pubblici vengano usati per interessi privati o iniziative di natura politica. La decisione arriva in un momento di particolare attenzione sulla gestione degli spazi pubblici e le loro finalità.
? Cosa sapere Il Commissario di Salerno invia un richiamo formale ai gestori dei locali comunali.. L'intervento mira a bloccare l'uso degli immobili per propaganda elettorale e interessi privati.. Il Commissario di Salerno ha inviato un richiamo formale ai gestori dei locali comunali per garantire che l’uso del patrimonio pubblico rispetti rigorosamente le finalità stabilite nelle convenzioni, evitando sanzioni previste devia dagli accordi. La nota pubblicata sul sito istituzionale della città punta a mettere fine alle segnalazioni riguardanti l’impiego improprio di immobili appartenenti all’amministrazione per scopi legati alla propaganda elettorale o a interessi privati.🔗 Leggi su Ameve.eu
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