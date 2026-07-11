Il Comune di Fano è stato imbrattato con scritte vandaliche, ma l’autore del gesto è stato rapidamente individuato. Il danno riguarda le pareti pubbliche e si riferisce a scritte offensive, che hanno suscitato reazioni nella comunità. L’amministrazione ha annunciato che provvederà a ripulire le aree interessate. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione legata a comportamenti di vandalismo in città.

FANO - Sarà stato il caldo che con le sue alte temperature di questa estate bollente innervosisce le persone, sarà stata la rabbia provocata da qualche progetto non riuscito o la collera per qualche risentimento personale, fatto sta che qualcuno, bomboletta spray in mano, ha pensato bene di compiere un piccolo raid tra le sedi comunali, lordando di scritte le pavimentazioni. Che cos’è successo Ha incominciato con l’ingresso della residenza municipale di via San Francesco per poi continuare con l’accesso dell’Ufficio Urbanistica in via Froncini, nei pressi di piazza Venti Settembre. Una delle scritte, di un rosso scuro, tendente al mattone, recita “Solo imprese locali”, il che lascerebbe intendere che si tratta di una forma di protesta per lavori assegnati ad aziende residenti al fi fuori del nostro territorio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «Solo imprese locali». Imbrattato di scritte il Comune di Fano ma il vandalo è subito scoperto. «Offeso il senso civico della comunità, ripuliremo tutto»

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