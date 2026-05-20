collaborazione e senso civico divieti rispettati e tutto fila liscio

Alla fine, la giornata si è svolta senza intoppi, con tutti i partecipanti che hanno rispettato i divieti stabiliti. Le autorità hanno monitorato attentamente la situazione, ma non sono stati registrati episodi di irregolarità o incidenti. Le misure adottate sono state seguite con attenzione, contribuendo a un clima di ordine e collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Nessun problema di rilievo si è verificato, permettendo di concludere l’evento senza complicazioni.

Alla fine tutto è filato via senza particolari criticità. Ed era forse proprio questo uno degli aspetti più attesi della giornata, dopo le preoccupazioni emerse nei giorni scorsi tra modifiche alla viabilità, strade chiuse e scuole rimaste serrate per consentire il passaggio della cronometro del Giro d’Italia. Timori comprensibili, che però hanno lasciato spazio a una gestione ordinata dell’evento e a una città capace di adattarsi con collaborazione e buon senso. Qualche rallentamento alla circolazione si è inevitabilmente registrato nelle aree interessate dal percorso, ma la situazione è rimasta sempre sotto controllo grazie al lavoro coordinato delle forze dell’ordine, della polizia municipale e dei volontari impegnati lungo il tracciato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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