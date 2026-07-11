Giorgia Meloni è stata inserita in una lista nera dall’Iran, insieme ad altri leader occidentali, con una dichiarazione che prevede una vendetta da parte della nazione iraniana. La notizia ha suscitato reazioni di solidarietà e vicinanza da parte di diversi esponenti politici, che hanno espresso sostegno alla premier. La decisione iraniana si inserisce in un contesto di tensione tra Teheran e i paesi occidentali, senza che siano stati forniti dettagli sulla natura delle minacce o sui motivi specifici.

Giorgia Meloni è nella lista nera iraniana insieme a Donald Trump e ai leader dell’Occidente, che “dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana”. Una minaccia per la morte dell’ayatollah Khamenei che ha stretto il centrodestra attorno alla premier italiana, alla quale in tanti hanno voluto esprimere solidarietà. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha porto “convinta solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, inserita in una lista nera dal quotidiano iraniano Hamshahri, accompagnata da messaggi di aperta minaccia. Si tratta di un episodio che colpisce non solo la persona del presidente del Consiglio, ma i valori democratici e le istituzioni che lei rappresenta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - “Solidarietà e vicinanza”: la politica si stringe attorno a Meloni dopo la minaccia dell’Iran

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Laureato a Gennaio, non trovo lavoro e lunedí inizio come macellaio in un supermercato. reddit