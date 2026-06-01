Solidarietà a Bonfiglio | la comunità si stringe attorno al Sindaco minacciato dai clan

Da avellinotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Libera Avellino e Arci Avellino hanno espresso vicinanza al sindaco di Taurano, minacciato dai clan. La comunità si è stretta attorno al primo cittadino dopo le minacce ricevute. Nessun dettaglio sulle minacce o sulle modalità di intervento è stato reso pubblico. Le organizzazioni hanno dichiarato la loro solidarietà e supporto al sindaco in un momento di difficoltà.

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Libera Avellino e Arci Avellino esprimono la loro più profonda vicinanza e piena solidarietà al Sindaco di Taurano, dott. Michele Bonfiglio, destinatario di gravissime minacce da parte di esponenti legati ai clan operanti del Vallo di Lauro.Minacce al primo cittadino: un attacco alla comunità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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