Solidarietà a Bonfiglio | la comunità si stringe attorno al Sindaco minacciato dai clan

Notizia in breve

Libera Avellino e Arci Avellino hanno espresso vicinanza al sindaco di Taurano, minacciato dai clan. La comunità si è stretta attorno al primo cittadino dopo le minacce ricevute. Nessun dettaglio sulle minacce o sulle modalità di intervento è stato reso pubblico. Le organizzazioni hanno dichiarato la loro solidarietà e supporto al sindaco in un momento di difficoltà.