Solidarietà a Bonfiglio | la comunità si stringe attorno al Sindaco minacciato dai clan
Libera Avellino e Arci Avellino hanno espresso vicinanza al sindaco di Taurano, minacciato dai clan. La comunità si è stretta attorno al primo cittadino dopo le minacce ricevute. Nessun dettaglio sulle minacce o sulle modalità di intervento è stato reso pubblico. Le organizzazioni hanno dichiarato la loro solidarietà e supporto al sindaco in un momento di difficoltà.
Libera Avellino e Arci Avellino esprimono la loro più profonda vicinanza e piena solidarietà al Sindaco di Taurano, dott. Michele Bonfiglio, destinatario di gravissime minacce da parte di esponenti legati ai clan operanti del Vallo di Lauro.Minacce al primo cittadino: un attacco alla comunità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie e thread social correlati
Il sindaco di Fontaniva: «La comunità si stringe attorno ai familiari di Luigi Rosso»Un incidente stradale si è verificato a San Giorgio in Bosco, coinvolgendo un uomo di 57 anni che ha perso la vita.
Lutto, morto per la puntura di una vespa: la comunità si stringe attorno alla famigliaNico Tuffanelli, conosciuto come 'Tuffa', è deceduto improvvisamente all’età di 51 anni sabato 2.
Argomenti più discussi: Solidarietà per i meno fortunati: donazione del Leo club Agrigento Host all'associazione Amico Zampa Cherry; Fiori del Mandorlo in scena per la solidarietà: spettacolo folk e raccolta benefica; Solidarietà a Bonfiglio: la comunità si stringe attorno al Sindaco minacciato dai clan; Elezioni a Messina, ecco i volti del nuovo Consiglio comunale. Da Nello Pergolizzi alla campionessa Silvia Bosurgi.
Studenti protagonisti a Villa Bonfiglio con il Maggio dei Talenti Il Maggio dei Talenti 2026 del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento porta gli studenti fuori dalle aule e dentro lo spazio verde di… facebook
Solidarietà per i meno fortunati: donazione del Leo club Agrigento Host all'associazione Amico Zampa CherryIl gesto di generosità, promosso nell'ambito del service Di Fido mi Fido, punta a sostenere l'attività di tutela e salvataggio dei cani del territorio agrigentino portata avanti con dedizione da Giu ... agrigentonotizie.it