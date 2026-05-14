Terni Una piazza per Fatiha la città si stringe dopo la violenza | Manifestiamo vicinanza dolore e rabbia

A Terni, la città si riunisce in diverse iniziative per mostrare solidarietà a Fatiha El Afghani, vittima di un’aggressione violenta avvenuta sabato 9 maggio. Le manifestazioni sono state organizzate per esprimere vicinanza e dolore, ma anche rabbia verso quanto accaduto. L’episodio ha suscitato reazioni di condanna e richieste di attenzione da parte delle istituzioni. La comunità si è raccolta in vari momenti pubblici, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali.

Iniziative di sensibilizzazione, vicinanza, ma anche rabbia e dolore dopo la terribile violenza subita da Fatiha El Afghani, aggredita con feroce brutalità sabato 9 maggio dal marito Mohamed El Messaoudi. Proprio quest’ultimo, nella giornata di oggi, giovedì 14 maggio, è comparso nel primo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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