Sole mare e cloro rovinano la tinta in poche settimane | ecco come mantenerla perfetta tutta l’estate

Notizia in breve

Il sole, il mare e la piscina accelerano la perdita di colore della tinta dei capelli in poche settimane. Per mantenerla luminosa e duratura durante l’estate, è consigliabile utilizzare prodotti specifici e ridurre l’esposizione diretta ai raggi UV. È inoltre utile applicare regolarmente protezioni termiche e idratanti, e fare frequenti maschere nutrienti. Questi accorgimenti aiutano a contrastare i danni causati dagli agenti esterni e preservano la salute e l’aspetto della chioma.