Sole mare e cloro rovinano la tinta in poche settimane | ecco come mantenerla perfetta tutta l’estate
Il sole, il mare e la piscina accelerano la perdita di colore della tinta dei capelli in poche settimane. Per mantenerla luminosa e duratura durante l’estate, è consigliabile utilizzare prodotti specifici e ridurre l’esposizione diretta ai raggi UV. È inoltre utile applicare regolarmente protezioni termiche e idratanti, e fare frequenti maschere nutrienti. Questi accorgimenti aiutano a contrastare i danni causati dagli agenti esterni e preservano la salute e l’aspetto della chioma.
Ecco come salvaguardare la tinta dai danni di sole, mare e piscina e mantenerla viva, luminosa e duratura per tutta l’estate. Sole, mare e piscina sono gli ingredienti immancabili dell’estate, ma anche tra i principali responsabili del rapido deterioramento della tinta. Raggi UV, salsedine e cloro agiscono in sinergia sulla fibra capillare, rendendo il colore più opaco, spento e meno uniforme nel giro di poche settimane. Proteggere i capelli diventa quindi essenziale per mantenere una chioma luminosa e una colorazione intensa per tutta la stagione: ecco come fare. Durante i mesi estivi il sole diventa uno dei principali responsabili dell’alterazione del colore dei capelli. 🔗 Leggi su Novella2000.it
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