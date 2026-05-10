Estate 2026 mare da sogno e lettini a 7 euro | ecco la meta perfetta

Per l’estate del 2026, molti si interrogano su come raggiungere le mete preferite tra prezzi di carburante elevati, incertezze legate ai voli e costi crescenti. Tra le destinazioni più gettonate ci sono località di mare con prezzi accessibili, come lettini a 7 euro, e spiagge che promettono relax senza svuotare il portafoglio. Le scelte di viaggio appaiono influenzate da vari fattori economici e logistici, creando un quadro complesso per chi pianifica le vacanze.

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Caro carburante, dubbi sugli aerei, prezzi alle stelle: l'estate 2026, per gli italiani e non solo, è un rebus. Un incubo. Eppure, restano soluzioni economiche e molto più sicure di altre: Cipro, per esempio. L'isola nel Mediterraneo si distingue per i costi decisamente più contenuti rispetto a molte mete europee. Non a caso attira sempre più turisti in cerca di mare cristallino senza dover sborsare cifre inaffrontabili. Favorevoli in particolare i prezzi degli stabilimenti balneari. In diverse spiagge cipriote un lettino può costare appena 3 euro al giorno, mentre per un ombrellone con due lettini si spendono in media 7,50 euro. Tariffe ormai inesistenti in Italia o in altre località del Mediterraneo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Estate 2026, mare da sogno e lettini a 7 euro: ecco la meta perfetta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Estate, mare da sogno e hotel da 40 euro: ecco dove andare"Le spiagge più economiche per una vacanza estiva in Europa” le ha suggerite il quotidiano inglese Daily Mail, includendo nella lista alcune... Leggi anche: Estate, una meta da sogno low-cost per giugno (e nessun problema con gli aerei) Argomenti più discussi: Estate 2026: vacanze in famiglia fronte mare; Tendenze vacanze estate 2026: cosa c’è da sapere; Per l’estate 2026 vogliamo solo vacanze senza pensieri; Estate 2026: la mappa della qualità dell'acqua a Genova. Dove il mare è più pulito (e dove è 'scarso').