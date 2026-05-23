Michelle Hunziker prende il sole in terrazza a Milano | L' estate in un attimo La foto in perfetta forma fisica

Notizia in breve

Michelle Hunziker, 49 anni, si trova in terrazza a Milano e si è scattata una foto mentre prende il sole. La cantante e conduttrice ha mostrato di essere in buona forma fisica. In Italia, il clima caldo e soleggiato ha portato molte persone a cercare di ottenere la prima tintarella. Tra queste, anche altre figure pubbliche sono state viste approfittando del tempo estivo, che si presenta in modo improvviso in diverse regioni del paese.