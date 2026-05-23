Michelle Hunziker prende il sole in terrazza a Milano | L' estate in un attimo La foto in perfetta forma fisica
Michelle Hunziker, 49 anni, si trova in terrazza a Milano e si è scattata una foto mentre prende il sole. La cantante e conduttrice ha mostrato di essere in buona forma fisica. In Italia, il clima caldo e soleggiato ha portato molte persone a cercare di ottenere la prima tintarella. Tra queste, anche altre figure pubbliche sono state viste approfittando del tempo estivo, che si presenta in modo improvviso in diverse regioni del paese.
Da Nord a Sud, sembra scoppiata l'estate in tutta Italia. Non solo Luisa Ranieri (qui le recenti foto in barca, a Ponza), anche Michelle Hunziker, 49 anni, si affretta a prendere il sole in cerca della prima ‘tintarella’. A rivelarlo è stata lei stessa, ieri 22 maggio, con alcune immagini. 🔗 Leggi su Today.it
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