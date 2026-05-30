Darja Varfolomeev ha vinto la finale all-around degli Europei di ginnastica ritmica, confermando il suo ruolo di principale atleta a livello continentale. Sofia Raffaeli e Tara Dragas hanno faticato nella competizione, non riuscendo a salire sul podio. La ginnasta ha ottenuto il massimo punteggio in tutte le prove, rafforzando la sua leadership nella disciplina. La competizione si è conclusa con la vittoria di Varfolomeev, mentre le altre due ginnaste sono rimaste lontane dalle posizioni di rilievo.

Darja Varfolomeev si è confermata la ginnasta più forte in assoluto in campo internazionale e ha unificato le corone: da Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica nel concorso generale individuale, la fuoriclasse tedesca ha trionfato nell’all-around che ha animato gli Europei 2026 di ginnastica ritmica. La padrona del circuito globale era apparsa un po’ sottotono nell’ultima uscita di World Challenge Cup, ma sulla pedana di Varna (Bulgaria) è risultata impeccabile e ha fatto festa con il perentorio punteggio di 120.150. Si tratta del primo sigillo continentale sul giro completo in carriera per la 19enne, che nelle ultime due edizioni si era dovuta accontentare della medaglia di bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Raffaeli e Tara Dragas faticano nella finale degli Europei. Varfolomeev reginetta della ritmica, dominio all-around

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Sofia RAFFAELI (ITA) Ribbon final 28,30 - GP Marbella 2026

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