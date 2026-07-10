A Milano, all’Unipol Forum, si è aperta l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. La gara si svolge a un mese dai Mondiali di Francoforte. Sofia Raffaeli si posiziona terza a metà competizione, mentre Varfolomeev domina la prova, facendo il vuoto in classifica. La manifestazione rappresenta l’ultimo appuntamento prima dei campionati mondiali in Germania.

All’Unipol Forum di Milano si è aperto il fine settimana riservato all’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che fa da autentico antipasto ai Mondiali previsti tra un mese in quel di Francoforte. Ad alzare il sipario nel capoluogo meneghino è stata la prima parte del concorso generale individuale, che funge anche da qualificazione alle Finali di Specialità in programma domenica (non sono prove olimpiche). Sofia Raffaeli ha eseguito due esercizi di buon respiro con il cerchio (28.150, 12.5 la nota di partenza, 7.7 per l’esecuzione, 8.0 di pannello A e cinque centesimi di penalità) e con la palla (27.850, 12.0 per le difficoltà, 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sofia Raffaeli terza a metà gara in Coppa del Mondo, Varfolomeev fa il vuoto a Milano

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Sofia Raffaeli (ITA) Hoop AA Final- European Championships Varna 2026

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