social nel mirino della commissione instagram e fb creano dipendenza

La Commissione europea ha avviato un’indagine sui social network, accusandoli di creare dipendenza. In particolare, si concentra su Instagram e Facebook, che secondo l’ente potrebbero aver progettato le piattaforme per mantenere gli utenti incollati più a lungo. Le autorità analizzano se le funzionalità e le strategie adottate favoriscano comportamenti compulsivi, andando contro le promesse di libertà e apertura che i social avevano inizialmente dichiarato di offrire.

I social network nascono con la promessa di essere uno spazio che offre libertà: libertà di connettersi, libertà di esprimersi e libertà di esistere. Ma la realtà che abbiamo sotto gli occhi racconta una storia diversa. I giovani soprattutto non vivono i social come una libertà, ma come un obbligo, come una necessità. In Italia, metà degli under13 naviga già in queste acque senza difese e, dato forse più preoccupante, un giovane su quattro soffre di una vera e propria dipendenza. Una dipendenza strutturale, non casuale. Mentre viviamo ancora nell'illusione di scegliere come usare e cosa guardare sui social, dietro allo schermo ci sono algoritmi progettati con un unico scopo: tenerci incollati davanti agli schermi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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EU Commission Announces Age Verification App

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