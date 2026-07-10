Commissione Ue | Facebook e Instagram creano dipendenza nei minori Meta deve modificare il design dei social network

La Commissione europea ha chiesto a Meta di modificare il design di Facebook e Instagram, ritenendo che i social creino dipendenza nei minori. Bruxelles ha formalizzato la richiesta dopo aver concluso le indagini preliminari sul possibile mancato rispetto del Digital Service Act. La richiesta riguarda specificamente le caratteristiche dei due social network, considerate responsabili di incentivare comportamenti compulsivi tra gli utenti più giovani. Meta è stato invitato a intervenire per ridurre i rischi di dipendenza.

Anche la Commissione europea chiede a Meta di correggere il design di Facebook e Instagram, per evitare di creare dipendenza soprattutto nei minori. Bruxelles ha scritto messo nero su bianco la sua richiesta per il colosso di Marck Zuckerberg, al termine delle indagini preliminari sulla possibile violazione del Digital service act. Il gigante tecnologico statunitense rischia una multa fino al 6 per cento del fatturato (circa 200 miliardi nel 2025), con un salasso da 12 miliardi. Ma le sanzioni non sono la vera minaccia, per un colosso di tali proporzioni. Il pericolo autentico arriva dalla pressioni politiche e giuridiche per cambiare il “prodotto”, ovvero il design e l’algoritmo dei suoi social network, una “macchina pubblicitaria” senza pari al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Ue: Design di Instagram e Facebook crea dipendenza, violato il Dsa

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