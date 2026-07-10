Instagram e Facebook creano dipendenza Commissione Ue | Il design dei social viola il regolamento sui servizi digitali

Da firenzepost.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Commissione europea ha annunciato che Instagram e Facebook, di proprietà di Meta, violano il regolamento sui servizi digitali. Secondo l'ente, il design delle piattaforme favorisce la dipendenza degli utenti. La decisione è preliminare e si basa sulla valutazione che le interfacce dei social network siano state strutturate in modo da incentivare l'uso prolungato. La questione riguarda i criteri di sicurezza e trasparenza delle piattaforme online.

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La Commissione europea ha ritenuto in via preliminare che Meta abbia violato il regolamento sui servizi digitali a causa del design che crea dipendenza di Instagram e Facebook. L’indagine si concentra su funzionalità quali lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica dei contenuti, le notifiche push e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati delle piattaforme L'articolo Instagram e Facebook creano dipendenza, Commissione Ue: “Il design dei social viola il regolamento sui servizi digitali” proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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