Soccorso e solidarietà La Croce Verde cresce con due nuovi mezzi

Alle 18, nella sede al mare dell’associazione sul Viale Europa in Darsena, verranno inaugurati due nuovi mezzi speciali. La Croce Verde rafforza così il suo servizio di soccorso, assistenza e sicurezza sul territorio. La cerimonia prevede la presentazione di veicoli destinati a migliorare le operazioni di emergenza e supporto alla popolazione. L’evento si svolge nel contesto del rafforzamento delle risorse dell’organizzazione per intervenire più rapidamente in situazioni di bisogno.

La Croce Verde fa un altro passo in avanti per il soccorso, l’assistenza e la sicurezza del territorio. Questo pomeriggio, alle 18, nella sede al mare dell’associazione – sul Viale Europa, in Darsena – verranno inaugurati due nuovi mezzi speciali. I due veicoli, pur destinati a compiti completamente diversi, rispondono alla medesima missione: essere presenti laddove i bisogno dei cittadini è più acuto. Due nuovi alleati che rappresentano le anime della Croce Verde: la cura quotidiana per i più deboli e il coraggio nelle situazioni d’emergenza. Da domani, dunque, viaggerà sulle nostre strade un Fiat Ulysse attrezzato per l’accompagnamento sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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