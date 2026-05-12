Da anni, la Croce Verde Valdaso porta nelle scuole del territorio attività di formazione rivolte ai bambini, con l’obiettivo di insegnare loro principi di sicurezza e solidarietà. L’iniziativa mira a sviluppare fin dalla giovane età una cultura della prevenzione e del soccorso, coinvolgendo direttamente i più piccoli in incontri e percorsi educativi dedicati. Questi interventi rappresentano un momento importante di sensibilizzazione e formazione per le nuove generazioni.

Fare formazione fin dall’infanzia, per costruire la cultura della prevenzione e del soccorso. E’ questo lo spirito che accompagna da anni l’impegno della Croce Verde Valdaso nelle scuole del territorio. Un’attività che non si limita all’emergenza sanitaria, ma punta anche a diffondere tra i più piccoli, i valori della solidarietà, della sicurezza e dell’attenzione verso gli altri. In quest’ottica, si è tenuto un incontro presso la scuola dell’infanzia di Altidona, trasformatosi in un momento educativo capace di unire curiosità, gioco e apprendimento. I militi della Croce Verde Valdaso, hanno raggiunto gli alunni nell’ambito del progetto d’istituto ‘Ci vogliamo bene’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Croce Verde Valdaso tra i bambini per insegnare sicurezza e solidarietà

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