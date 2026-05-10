Il regalo dell' imprenditore Franco Trotta | due nuovi mezzi per la Croce Rossa

Un imprenditore di Corciano ha donato alla Croce Rossa due mezzi di pronto soccorso. La decisione è arrivata dopo una telefonata con un rappresentante dell'organizzazione. I veicoli sono stati consegnati recentemente e sono destinati a supportare le attività di emergenza sul territorio. La donazione è stata effettuata senza coinvolgimento di altre figure pubbliche o enti.

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