Il regalo dell' imprenditore Franco Trotta | due nuovi mezzi per la Croce Rossa
Un imprenditore di Corciano ha donato alla Croce Rossa due mezzi di pronto soccorso. La decisione è arrivata dopo una telefonata con un rappresentante dell'organizzazione. I veicoli sono stati consegnati recentemente e sono destinati a supportare le attività di emergenza sul territorio. La donazione è stata effettuata senza coinvolgimento di altre figure pubbliche o enti.
Franco Trotta, imprenditore di Corciano, ha donato alla Croce Rossa due nuovi mezzi di pronto soccorso La storia di questa donazione nasce da una telefonata dell'imprenditore a Pierotti. “Non ho mai parlato con un sindaco, né al telefono né di persona – ha detto Franco Trotta – ma oggi la chiamo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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