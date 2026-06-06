Roland Garros Cobolli-Zverev in finale | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro

Flavio Cobolli giocherà la finale di Roland Garros contro Alexander Zverev. L'azzurro è arrivato all'ultimo atto dello Slam di Parigi senza aver disputato la semifinale, poiché Matteo Arnaldi si è ritirato a causa di un virus. La finale si svolgerà in un orario ancora da definire e sarà trasmessa in chiaro in televisione.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev nella finale del Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha raggiunto l'ultimo atto dello Slam di Parigi senza scendere in campo a causa del ritiro di Matteo Arnaldi, colpito da un virus nelle ore precedenti alla semifinale. Zverev invece ha battuto il ceco Jakub Mensik nel match della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Colpo di scena al Roland Garros: Arnaldi si ritira, Cobolli in finale

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