Sinner-Rublev | orario dove vederla in chiaro e precedenti del quarto di finale degli Internazionali d' Italia

Dopo il giorno di riposo, il tennista italiano tornerà a giocare sul Centrale di Roma per affrontare il suo avversario nel quarto di finale degli Internazionali d'Italia. La partita sarà trasmessa in chiaro e si svolgerà in un orario da definire. Sinner e Rublev si erano già affrontati in passato, offrendo incontri sempre molto combattuti.

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Archiviato il giorno di riposo, Sinner è pronto a tornare in campo sul Centrale di Roma per i quarti di finale del Masters 1000 di casa, gli Internazionali BNL d'Italia. L'azzurro,.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner-Rublev: orario, dove vederla (in chiaro) e precedenti del quarto di finale degli Internazionali d'Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sinner-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)(Adnkronos) – Jannik Sinner a caccia della semifinale agli Internazionali d'Italia 2026. Sinner-Rublev oggi: orario, dove vederla in chiaro e precedentiJannik Sinner sfida Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali di Roma 2026: ecco a che ora si gioca, dove vedere il match in tv e... Temi più discussi: Sinner-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro); Jannik Sinner - Andrey Rublev agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Rublev, giovedì alle 13:00 vale la semifinale a Roma; Sinner-Rublev: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match. #Sinner-Rublev: orario e dove in tv e streaming i quarti degli Internazionali d'Italia in tempo reale x.com Sinner-Rublev diretta, i quarti di finale agli Internazionali di Roma: orario, dove vederla (in chiaro) e precedentiJannik Sinner torna in campo per i quarti di finale agli Internazionali Bnl d'Italia e sfida Andrej Rublev con in palio un posto in semifinale. Il vincente sfiderà uno tra Medvedev ... ilgazzettino.it Sinner-Rublev: orario e dove in tv e streaming i quarti degli Internazionali d'Italia in tempo realeIl numero 1 al mondo affronta il russo con due obiettivi: la semifinale a Roma e il record di vittorie consecutive nei 1000 ... tuttosport.com