Sinner-Rublev | orario dove vederla in chiaro e precedenti del quarto di finale degli Internazionali d' Italia
Dopo il giorno di riposo, il tennista italiano tornerà a giocare sul Centrale di Roma per affrontare il suo avversario nel quarto di finale degli Internazionali d'Italia. La partita sarà trasmessa in chiaro e si svolgerà in un orario da definire. Sinner e Rublev si erano già affrontati in passato, offrendo incontri sempre molto combattuti.
Archiviato il giorno di riposo, Sinner è pronto a tornare in campo sul Centrale di Roma per i quarti di finale del Masters 1000 di casa, gli Internazionali BNL d'Italia. L'azzurro,.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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