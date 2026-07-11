Sinner-Zverev Jannik a caccia del quinto titolo Slam | il pronostico

Jannik Sinner ha raggiunto la finale dello Slam per il secondo anno consecutivo, affrontando il tedesco. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che si è qualificato per il match decisivo contro il suo avversario. La finale si terrà nei prossimi giorni, con il tennista italiano che punta al quinto titolo maggiore. Non sono stati forniti dettagli sul punteggio o sulla durata dell’incontro.

Per il secondo anno consecutivo il tennista azzurro è arrivato in finale nel torneo più prestigioso del mondo: lo aspetta il tedesco con cui vanta un parziale di 9 vittorie di fila Al termine di un un match senza storia, grazie al 3-0 contro Djokovic, Sinner è tornato per il secondo anno consecutivo in finale a Wimbledon, dove potrà difendere il titolo conquistato nel 2025 contro Carlos Alcaraz. Di fronte, stavolta, ci sarà il tedesco con cui è in vantaggio per 10-4 nei confronti diretti. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Zverev in programma domenica 12 lulgio alle ore 17. Avevano chiesto tutti un Sinner migliore per battere quel diavolo di Djokovic e all'improvviso sul centrale di Wimbledon è rimerso lo Jannik che aveva dominato i primi cinque Masters 1000 della stagione, vinti tutti uno dietro l'altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Sinner-Zverev: il tie-break INTEGRALE del secondo set

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