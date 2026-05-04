Jannik Sinner ha vinto il suo match contro Alexander Zverev al Madrid Open 2026, rafforzando la sua presenza nei tornei del Grande Slam. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha dimostrato una buona tenuta nel confronto. La vittoria rappresenta un passo avanti per Sinner in questa fase della stagione sui campi in terra battuta.

"> Jannik Sinner trionfa al Madrid Open 2026. In una spettacolare finale del Madrid Open 2026, Jannik Sinner ha messo in mostra le sue straordinarie abilità tennistiche, sconfiggendo Alexander Zverev in modo convincente. Il giovane italiano ha dimostrato di avere il controllo totale del match, vincendo facilmente in due set: 6-1, 6-2. Questo trionfo rappresenta non solo il primo titolo per Sinner in questa competizione, ma anche il quinto successo consecutivo nel circuito degli ATP Masters 1000. Con questa vittoria, Sinner ha raggiunto un traguardo storico, diventando il primo giocatore a conquistare cinque titoli consecutivi a questo livello dall’introduzione dell’attuale formato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner elimina Alexander Zverev, amplificando la sua difficoltà nei tornei del Grande Slam.

Jannik Sinner vs Alexander Zverev Semi-Final Highlights | Indian Wells 2026 | Sinner Wins Semis

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