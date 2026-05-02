Nel torneo di Madrid, il confronto tra Sinner e Zverev si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi. Se il giocatore italiano dovesse vincere il match, potrebbe ottenere il suo primo titolo in questa manifestazione e diventare il primo a realizzare questa impresa. La finale si svolge sulla terra battuta, con le due racchette pronte a sfidarsi in un match decisivo.

Nel caso in cui il numero uno del mondo conquistasse anche il trofeo spagnolo, sarebbe l'unico ad aver vinto cinque Masters 1000 consecutivi Jannik Sinner ancora una volta è ad un passo dalla storia: vincento a Madrid, infatti, diventerebbe l'unico ad aver conquistato cinque Masters 1000 consecutivi (il primo sarebbe quello di Parigi indoor del novembre 2025). Ultimo ostacolo, il campione tedesco: scopriamo pronostico e quote Sinner-Zverev, match in programma domenica 3 maggio alle ore 17. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! In poco meno di un'ora e mezzo, in semifinale, Jannik si è liberato anche di Fils, il giovane talento francese indicato come uno dei pochi in grado di mettere in difficoltà fuoriclasse come Sinner e Alcaraz.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Zverev, Jannik può fare la storia vincendo il titolo di Madrid: il pronostico

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