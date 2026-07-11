Silvia fidanzata di Mirko Brunetti | Perseguitata dalle fan di Perla hanno scritto al mio datore di lavoro

Silvia Ghio, fidanzata di Mirko Brunetti, ha denunciato di essere bersagliata da insulti sui social da più di un anno. Ha affermato che le fan di Perla Vatiero le hanno scritto ripetutamente al lavoro. La donna ha deciso di reagire pubblicamente, parlando di una persecuzione costante sui social media.

Bersagliata da centinaia di insulti, Silvia Ghio, fidanzata di Mirko Brunetti, ha deciso di passare al contrattacco e denunciare quanto, a suo dire, le accade sistematicamente sui social da oltre un anno: "Le fan di Perla Vatiero mi perseguitano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Mio figlio è innocente, ci avete rovinati”: cosa c’è scritto nelle lettere della mamma di Sempio a StasiNel 2018 e nel 2019, la madre di Andrea Sempio ha scritto due lettere indirizzate a Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco.

Festa del Lavoro, Rosaria rinata grazie al lavoro: “Abusata da mio marito, non voleva che lavorassi”In occasione della Festa del Lavoro, si racconta la storia di una donna di 56 anni che, dopo aver subito abusi domestici, ha deciso di cercare...

Silvia, fidanzata di Mirko Brunetti: Perseguitata dalle fan di Perla, hanno scritto al mio datore di lavoroBersagliata da centinaia di insulti, Silvia Ghio, fidanzata di Mirko Brunetti, ha deciso di passare al contrattacco e denunciare quanto, a suo dire, le ... fanpage.it

Mirko Brunetti e Silvia Ghio, un anno d'amore: Come fosse ieri, ma era un anno faMirko Brunetti e Silvia Ghio hanno festeggiato il loro primo anno d'amore insieme. Dopo la partecipazione a Temptation Island con la sua ex storia Perla Vatiero e al Grande Fratello, il reatino ha ... ilmattino.it