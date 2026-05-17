Mio figlio è innocente ci avete rovinati | cosa c'è scritto nelle lettere della mamma di Sempio a Stasi
Nel 2018 e nel 2019, la madre di Andrea Sempio ha scritto due lettere indirizzate a Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. In queste lettere, la donna afferma che suo figlio è innocente e sostiene che la giustizia italiana non abbia commesso errori nei confronti di Stasi. Le missive sono state rese note e sono parte di un fascicolo giudiziario più ampio relativo alla vicenda. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti precisi delle lettere.
Le due lettere inviate dalla mamma di Andrea Sempio ad Alberto Stasi, quando già era stato condannato per il delitto di Garlasco, nel 2018 e nel 2019: "La giustizia italiana con te non ha sbagliato. Non ho intenzione di insultarti, ti basta guardarti allo specchio la mattina". La difesa del 38enne al lavoro sulle contro consulenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sempio, le lettere della mamma a Stasi: «Ci avete rovinati, siamo pieni di debiti»
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