Mio figlio è innocente ci avete rovinati | cosa c'è scritto nelle lettere della mamma di Sempio a Stasi

Nel 2018 e nel 2019, la madre di Andrea Sempio ha scritto due lettere indirizzate a Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. In queste lettere, la donna afferma che suo figlio è innocente e sostiene che la giustizia italiana non abbia commesso errori nei confronti di Stasi. Le missive sono state rese note e sono parte di un fascicolo giudiziario più ampio relativo alla vicenda. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti precisi delle lettere.

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