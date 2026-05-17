Mio figlio è innocente ci avete rovinati | cosa c'è scritto nelle lettere della mamma di Sempio a Stasi

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2018 e nel 2019, la madre di Andrea Sempio ha scritto due lettere indirizzate a Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. In queste lettere, la donna afferma che suo figlio è innocente e sostiene che la giustizia italiana non abbia commesso errori nei confronti di Stasi. Le missive sono state rese note e sono parte di un fascicolo giudiziario più ampio relativo alla vicenda. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti precisi delle lettere.

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Le due lettere inviate dalla mamma di Andrea Sempio ad Alberto Stasi, quando già era stato condannato per il delitto di Garlasco, nel 2018 e nel 2019: "La giustizia italiana con te non ha sbagliato. Non ho intenzione di insultarti, ti basta guardarti allo specchio la mattina". La difesa del 38enne al lavoro sulle contro consulenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sempio, le lettere della mamma a Stasi: «Ci avete rovinati, siamo pieni di debiti»

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