Festa del Lavoro Rosaria rinata grazie al lavoro | Abusata da mio marito non voleva che lavorassi
In occasione della Festa del Lavoro, si racconta la storia di una donna di 56 anni che, dopo aver subito abusi domestici, ha deciso di cercare un'occupazione. Con l'assistenza di un servizio dedicato alle Politiche Attive del Lavoro e di un centro antiviolenza, ha trovato un impiego che le ha consentito di ricostruire la propria autonomia. La sua esperienza dimostra come il lavoro possa rappresentare un'occasione di rinascita.
Anna ha 56 anni e dopo essersi rivolta allo Sportello nazionale antiviolenza quello sulle Politiche Attive del Lavoro di Fondazione Pangea l'ha aiutata a trovare un lavoro e ad essere indipendente.🔗 Leggi su Fanpage.it
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